Montenegro promete encontrar financiamento para construir dobro das casas previstas no PRR

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, promete encontrar, em breve, financiamento para construir mais 29 mil casas que ficaram de fora do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o setor da habitação.

O programa só prevê a construção de 26 mil. As autarquias sinalizaram 55 mil e, por isso, mais de metade ficou de fora.

Na residência oficial do primeiro-ministro foram assinados termos de responsabilidade com 14 autarquias de Lisboa e Vale do Tejo para acelerar os processos e travar a burocracia.

Luís Montenegro disse que, além dos 1.400 milhões do PRR, dos 790 milhões do Orçamento do Estado, vai ser preciso encontrar financiamento para duplicar a meta do PRR na habitação.