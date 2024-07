Nuno Melo: negociações com militares vão ser retomadas ainda no verão

O ministro da Defesa revelou esta terça-feira que o Governo já se reuniu com as chefias militares e as associações do setor para discutirem a valorização salarial e as carreiras da Defesa. Segundo Nuno Melo, ainda este verão as negociações serão retomadas.

Em declarações aos jornalistas, no final das jornadas parlamentares do CDS, Nuno Melo referiu que, quando na semana passada o primeiro-ministro anunciou para breve o arranque das negociações com os militares, o processo já estava em andamento.

“O senhor primeiro-ministro foi rigoroso no anúncio que fez", disse o ministro. "Gostava apenas de aditar que quando estávamos na Cimeira da NATO, enquanto ministro da Defesa, e o mesmo se deu também com o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castelo Branco, já tínhamos tido um conjunto muito grande de reuniões com as chefias militares, também com o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, e o secretário de Estado teve a oportunidade de receber as associações militares”, afirmou Nuno Melo.

O ministro da Defesa afirmou ainda que nas próximas semanas o Governo deverá reunir-se de novo “com uns e com outros”.

“Mas esse caminho já tinha sido feito, de resto foi esse caminho que nos permitiu identificar as prioridades e aquilo que achamos serão a concretização de medidas que darão resposta a cada um destes problemas que serão para muito em breve”, disse Nuno Melo aos jornalistas.

O governante referiu, no discurso de encerramento das jornadas parlamentares, que “os militares vão ter notícias ainda este ano” sem especificar quais são, dizendo apenas que este ainda não é o tempo de revelar as medidas que o Governo vai tomar.

“Tudo tem um tempo próprio e este não é nem o momento, nem o local”, disse Nuno Melo, concluindo que as medidas vão ser anunciadas em breve. “Serão comunicadas muito brevemente e beneficiarão, como há muitos anos não acontecia, as Forças Armadas”, referiu o ministro da Defesa e líder do CDS.