PGR. Lucília Gago vai ao Parlamento a pedido do Bloco de Esquerda

O Parlamento aprovou esta quarta-feira um pedido de audição à procuradora-geral da República, Lucília Gago.

O requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda foi aprovado por maioria, com os votos a favor do PS, PSD, CDS, IL, PAN e BE. O único partido a abster-se foi o Chega.

Após a conferência de líderes, o líder parlamentar, Fabian Figueiredo, fará declarações sobre esta aprovação.

O BE tinha entregado na semana passada um requerimento para ouvir a procuradora-geral da República com urgência no Parlamento sobre o relatório anual de atividade e para prestar “os esclarecimentos que se revelem necessários”, mas o Chega requereu o adiamento , de forma potestativa, das propostas apresentadas pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda para audição, em sede de Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais.



[Em atualização]