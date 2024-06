Primeiro-ministro anuncia dia de luto nacional pela morte de Manuel Cargaleiro

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou este domingo que o Governo vai aprovar a declaração de luto nacional no dia em que se realizem as cerimónias fúnebres de Manuel Cargaleiro. A decisão foi tomada com o acordo do Presidente da República.



Em comunicado, o chefe do Executivo presta homenagem ao artista falecido este domingo aos 97 anos. “Foi com profundo pesar que tomei conhecimento da morte do Mestre Manuel Cargaleiro. Artista multifacetado, conhecido do grande público sobretudo pela sua obra como pintor e ceramista, Cargaleiro dominou a cor e a geometria de forma marcante, imprimindo à arte contemporânea portuguesa um traço inconfundível”.

Endereçando as “mais sentidas condolências à sua família e amigos”, Luís Montenegro realça ainda a dimensão internacional da obra de Cargaleiro.

“Ao longo da sua carreira, as suas criações expressaram sempre a sua visão poética do mundo, construindo um legado reconhecível por diversas gerações de portugueses. Sendo um homem do mundo, foi também um cidadão sensível às suas origens, tendo escolhido Castelo Branco para instalar o seu Museu e a sua coleção, permitindo a tantos visitantes um conhecimento mais vasto da sua obra. Deixa um legado que muito prestigia a arte portuguesa e Portugal”.