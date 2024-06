David Justino diz-se incomodado com "silêncio ruidoso do PSD" sobre as escutas

O antigo vice-presidente do PSD David Justino alerta para uma sobreposição de posições do sistema de justiça com as da extrema-direita e diz-se incomodado com o silêncio do seu partido sobre a questão das escutas.

Numa entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, David Justino sugere ainda apoio de todos para um final de mandato com dignidade da Procuradora-Geral da República.

O subscritor do Manifesto dos 50, que pede uma reforma na Justiça, diz-se incomodado com o "silêncio ruidoso do PSD", acrescentando: "Então que diga claramente que não concorda com aquilo que se pretende e que não está disponível para o fazer agora".

"Confesso que fico triste. Pelo menos não me desiludo. Só posso desiludir-me quando estou previamente iludido e eu nunca estive iludido sobre isso, não é? Nomeadamente com a atual direção do PSD", afirma David Justino, sublinhando: "A única coisa que eu estranho é, precisamente, este silêncio que é comprometedor, na minha opinião. E tenho pena".

Diz que "começa a haver sobreposição excessiva" de posições que identifica ao nível do próprio sistema de justiça "com outras posições ao nível da extrema-direita" e defende que a Procuradora-Geral da República já deveria ter explicado alguns dos atos processuais mais polémicos.

"Deveria de haver uma preocupação pedagógica para poder chegar ao grande público, no sentido de esclarecer porque é que se fez assim e não se fez de outra maneira", afirma.