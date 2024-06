​António Costa "compreende perfeitamente" voto contra de Meloni

O presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa, compreende o voto contra da primeira-ministra, Giorgia Meloni, na reunião da última noite dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia.



Sem perdas de tempo, o presidente eleito do Conselho Europeu viajou para Bruxelas e já se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com aquela que será provavelmente a próxima chefe da diplomacia dos 27, Kaja Kallas.

Em declarações aos jornalistas, António Costa disse compreender que a sua eleição não tenha sido por unanimidade. Teve um voto contra, da primeira-ministra italiana. António Costa compreende a posição de Giorgia Meloni, com quem conta colaborar com grande proximidade.

“O Conselho não é propriamente uma agremiação de tecnocratas, mas de políticos. Todos têm as suas famílias políticas, as suas orientações e votam e manifestam-se de acordo com as suas preferências. Compreendo perfeitamente o voto da primeira-ministra de Itália, com quem conto colaborar com enorme proximidade, como farei com os outros 26.”

António Costa socorre-se de uma máxima usada por Mário Soares, para dizer que o presidente do Conselho tem que ser o presidente de todos os chefes de Estado e de Governo que se sentam no Conselho Europeu, tratando todos por igual.