António Costa tem luz verde para ser presidente do Conselho Europeu

O nome de António Costa terá finalmente recebido luz verde para ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu, avança o site Politico, que também dá como certos os nomes de Ursula von der Leyen e Kaja Kallas para ocupar os restantes cargos de topo em Bruxelas. No entanto, esta é ainda uma primeira fase, já que os nome dos três políticos ainda terão de ser apresentados aos líderes da UE para aprovação.

Segundo o jornal, que cita fontes diplomáticas europeias, os nomes serão apresentados oficialmente durante a cimeira agendada para esta quinta-feira aos diferentes chefes de Estado e de Governo.

Se não houver oposição, Ursula von der Leyen continuará a ser presidente da Comissão Europeia e a primeira-ministra da Estónia será chefe da diplomacia europeia, substituindo o espanhol Josep Borrell no cargo de Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança.

Esta primeira fase da negociação foi levada a cabo por seis líderes da União Europeia. O Partido Popular Europeu esteve representado pelo primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e pelo primeiro-ministro polaco, Donald Tusk — um dos que terão levantado maiores objeções ao nome de António Costa para presidente do Conselho Europeu, devido ao processo Influencer que corre em Portugal e onde o antigo primeiro-ministro foi ouvido como testemunha.

Os Socialistas estiveram representados pelo chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, e pelo chanceler alemão, Olaf Scholz.

Por último, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, representaram os Liberais.

Meloni de fora

Fora do grupo dos seis negociadores, ficou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, cujo grupo político no Parlamento Europeu — o Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus — é, depois da eleições de junho, a terceira maior força política.

No entanto, segundo o Politico, Itália irá receber uma pasta importante na Comissão Europeia.

Durante a campanha eleitoral para as eleições europeias, Von der Leyen mostrou-se disponível para entendimentos com o partido de extrema-direita de Meloni, o Fratelli d'Italia, mas os liberais e os grupos de centro-esquerda ameaçaram não apoiar um segundo mandato da alemã, caso ela selasse acordos com Meloni.

[em atualização]