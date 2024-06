​Tânger Corrêa alega que há uma “substituição da população” europeia

O cabeça de lista do Chega às eleições europeias, António Tânger Corrêa, fechou a campanha a puxar dos galões de negociador e a defender que há “substituição da população” europeia por imigrantes de outros continentes.



Tânger Corrêa defendeu a tese polémica no comício de encerramento da campanha.

“É evidente que o que se está a assistir é uma substituição da população. Não venham com histórias de que são doutrinas da conspiração. Vão fazer conspiração para outro sítio. O que se está a passar é uma substituição de população”, declarou.

No discurso de final de campanha, o embaixador de carreira aproveitou também para puxar dos galões de negociador.

“Quando era preciso fazer um acordo nos Balcãs, no Médio Oriente, quem é que ia? Eu. Onde estavam os outros? E são esses agora que vêm dizer que vão representar Portugal no Parlamento, que é o lugar onde se negociam as coisas mais importantes para Portugal. 80% da legislação portuguesa vem da União Europeia. O que é que eles estiveram a fazer este tempo todo?”, questionou Tânger Corrêa.