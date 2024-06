​Pedro Nuno Santos: "AD pode tudo e a oposição tem que comer e calar"

Pedro Nuno Santos disse ainda que se permite ao Governo de Luís Montenegro o que nunca se permitiu aos governos do PS.”A AD pode tudo”, foi a frase que se ouviu mais no comício desta quinta-feira à noite.

Pedro Nuno Santos quer o PS a derrotar a extrema-direita e a direita toda. Num comício em Aveiro para as eleições europeias, o líder do PS fez da AD o principal alvo, recusando qualquer colagem ao Chega na aprovação da proposta de IRS.

Pedro Nuno Santos recusa qualquer colagem ao Chega, por causa de propostas que o PS apresenta e faz aprovar, e avisa que os socialistas não se vão deixar condicionar e vão continuar a apresentar propostas como a do IRS. Cada socialista deve ser “um soldado neste combate” e ajudar a desmontar a mensagem da AD.

“A nossa proposta permite reduzir o IRS a todos os contribuintes, dos mais pobres aos de cima. Todos, todos”, declarou.

O líder do PS coloca toda a direita no mesmo saco de combate e considera que é preciso “derrotar” a extrema-direita, mas também a direita tradicional com uma agenda cada vez mais radical.

“Nós não fazemos equivalências, mas também não fazemos de conta que quem está a governar em alguns países com a extrema-direita é a direita tradicional e que algumas bandeiras da extrema-direita foram incorporadas no discurso e na agenda de muita da direita tradicional na Europa”, argumenta.

Ao mesmo tempo que define toda a direita como um alvo, no comício de Aveiro, Pedro Nuno Santos mantém aberta a porta aberta do diálogo com o Orçamento do Estado na mira.