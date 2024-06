Parlamento. Esquerda chumba tabelas de IRS da AD com abstenção do Chega

A proposta da AD para as novas tabelas de IRS foi esta quarta-feira rejeitada na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças

PS, PCP, BE e Livre votaram contra, o que, com a abstenção a bancada do Chega, faz com que a proposta da AD de redução do IRS não avance.

Em causa estava uma descida de IRS até ao 8.º escalão de rendimentos.

Por votar está ainda a proposta do PS que quer as reduções das taxas até ao 6.º escalão.

A Comissão de Orçamento e Finanças irá agora prosseguir com a votação dos projetos de alteração ao IRS apresentadas por partidos da oposição, nomeadamente PS, BE e PCP e a discussão do projeto do Chega que desceu à especialidade sem votação na generalidade.