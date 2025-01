"Bullying" na escola. "A cada dia que passa, a situação agrava-se"

Deixou a filha na entrada da escola, no caso, a Pedro de Santarém, do agrupamento de escolas de Benfica, bastante movimentada como em todos os dias de aulas.

Vera Vieira despede-se da filha. Revela que a menina, que entrou este ano letivo naquele estabelecimento de ensino, está a ser alvo de bullying.

"Não é tão grave como os que já assisti, que envolvem violência física. Esta é mais verbal, psicológica", adianta, lamentando que não se dê a devida atenção a estes casos, sobretudo porque "os funcionários não chegam para tudo".

Há casos mais graves, de violência física. Que o diga Pedro Alves, que olha atento para a porta da escola, onde está o filho, que já foi alvo de bullying noutra escola.

"Devia-se trabalhar nas escolas sobre essas situações, que são recorrentes. O meu filho já passou por isso e teve de mudar de escola. E não há apoio para isso. São os próprios pais a terem de estar atentos", diz, admitindo que é impossível para um funcionário da escola estar atento a tudo o que se passa nos intervalos, altura em que a maioria das situações ocorrem.

Flavia Bernardes, que faz a segunda despedida da filha, que já está do lado de lá do gradeamento, no interior da escola, concorda.

"A cada dia que passa, a situação está cada vez mais complicada. Vejo que existe uma falta de funcionários na escola". E isso não ajuda a travar esses casos.

Ali ao lado, numa das malas laterais de uma "american chopper" acabada de estacionar, Nelson Carvalho arruma o capacete da filha, que depois de ajeitar o cabelo, se despede e passa, apressada, pelo portão.

"Há valores que se perderam nos dias de hoje, como a simpatia e a compaixão", recorda, referindo-se ao recente caso de uma criança agredida numa escola da Moita, em que todas as crianças presentes gravaram em vídeo o incidente, mas não ajudaram.

"Tentam aparecer, ter visualizações ou filmar conteúdos, para terem eles visibilidade. O instinto não é ajudar", lamenta, enquanto sobe para a moto para ir para o trabalho.