António Maia Gonçalves é o novo coordenador do Plano do Envelhecimento Ativo

O médico António Maia Gonçalves é o novo coordenador do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável 2023-2026, substituindo Nuno Marques, afastado de funções no final do ano passado.

Num despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República, o Governo assume a necessidade de dar "uma nova orientação e visão" à coordenação do plano, que irá integrar a nova Estratégia para a Longevidade que está a ser preparada.

Numa nota enviada no inicio de janeiro à agência Lusa, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) explicou que o Plano de Ação do Envelhecimento Ativo estava a ser revisto e reavaliado para que possa ser ampliado e tornar-se "mais abrangente".

"Será criada uma estratégia para a longevidade onde o plano se irá integrar. A nova orientação resulta da necessidade de dar uma resposta mais holística, que olhe para a pessoa no seu todo e que a prepare para um envelhecimento com saúde", justificou na altura o ministério.

No despacho hoje publicado em Diário da República, assinado pelas ministras da Saúde, Ana Paula Martins, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, o Governo sublinha a necessidade de uma Estratégia para a Longevidade, "com políticas integradas e que sejam capazes de dar respostas diversas de acordo com as diferentes fases do ciclo de vida das pessoas".

Acrescenta ainda que será a secretaria-geral do MTSSS a assegurar o apoio logístico, administrativo e financeiro necessário ao desenvolvimento da atividade da coordenação nacional do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável.

António Maia Gonçalves é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, especialista em Medicina Interna e doutorado em Bioética.

O responsável é atualmente coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e do Serviço de Medicina Interna na Casa de Saúde da Boavista, no Porto.

Entre 2020 e 2024 foi membro da direção executiva e diretor clínico da UNILABS-Portugal, que faz diagnóstico clínico integrado e com analises e diversos exames. A oferta de serviços da empresa abrange áreas como as análises clínicas, Cardiologia, Gastrenterologia, Genética Médica, Medicina Nuclear e Radiologia.

Na última entrevista que deu à agência Lusa, em agosto de 2024, o anterior coordenador do Plano, Nuno Marques, que deveria manter-se até 2026, assumia que as medidas prioritárias eram o lançamento da aplicação prevenção, os transportes para acesso à saúde, a identificação dos idosos mais vulneráveis e o reforço do Complemento Solidário para Idosos.

Num balanço do plano, Nuno Marques apontava igualmente como medida estruturante a criação do centro de competências de envelhecimento ativo, com sede em Loulé, e uma equipa específica a trabalhar as medidas do plano de forma contínua e com polos em todos os distritos.