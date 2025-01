Proteção Civil recomenda “cautela bastante grande” na estrada

A Proteção Civil apelou este domingo à população que tenham cautela na estrada e não se aproximem do mar ou de zonas inundáveis, em antecipação à Depressão Hermínia, que levará ao agravamento da meteorologia a partir das 18h00 deste domingo.

Em conferência de imprensa, Carlos Mata, adjunto de operações da Proteção Civil, anunciou que estado de alerta foi elevado para o nível laranja na região de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela a partir da tarde deste domingo, com o envio de uma mensagem de prevenção à população.

No Norte e Centro do país, onde cinco distritos estarão em aviso vermelho a partir das 12h00 de segunda-feira e até às 9h00 de terça-feira, vai registar-se chuva persistente, com as rajadas de vento a poderem chegar aos 110 km/h, além de agitação marítima “muito forte” até 30 de janeiro e queda de neve esta segunda-feira.

“O piso vai estar escorregadio, como é expectável, e recomendamos uma cautela bastante grande na circulação nas vias, especialmente naquelas que forem mais afetadas pela chuva e, inclusive, amanhã e depois pela neve que se possa formar”, afirmou o responsável da Proteção Civil.

Sobre o vento forte, a Proteção Civil recomenda que sejam fixadas estruturas que não estejam devidamente fixas e a desobstrução dos sistemas de águas pluviais.

“Percebemos que é bonito ir ver o mar bastante agitado, que é o que vai acontecer nos próximos dias, mas recomendamos que tenham toda a cautela ao fazê-lo”, afirmou, alertando a população para não se aproximar de “zonas inundáveis”.