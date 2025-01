Livraria Lello procura "loucas histórias de amor" para celebrar bicentenário de Camilo Castelo Branco

Dizem que a paixão pode deixar-nos cegos, levando-nos a fazer coisas que normalmente não faríamos, até mesmo loucuras. É precisamente destes contos que a Livraria Lello está à procura este ano: histórias de amor genuínas e intensas, que se afastem do comum, sejam elas felizes ou trágicas, convencionais ou surpreendentes.

Para comemorar o bicentenário de Camilo Castelo Branco e os 119 anos da Lello, neste Dia dos Namorados, a livraria quer narrativas como a de Simão e Teresa.

“É essa dimensão do amor, com tudo o que tem de belo e profundo, que queremos partilhar com os apaixonados neste Dia dos Namorados,” adianta Francisca Pinto, responsável de marca da Livraria Lello, em comunicado.

Quem quiser contar a sua "loucura" de amor, basta enviar uma candidatura por e-mail. Os escolhidos pelos livreiros serão premiados com uma experiência exclusiva no dia 14 de fevereiro. Além disso, para cada história, será selecionada uma obra para presentear os vencedores.

Mas há mais: Os vencedores terão a oportunidade de visitar a Sala Gemma, onde se encontram algumas das obras mais preciosas, como livros raros, manuscritos e primeiras edições. Nesta sala, estão também as mais recentes aquisições, como as cartas de amor de Bob Dylan, além de uma surpresa ainda não anunciada, que os “loucos de amor” poderão ver em primeira mão.

Até abril, as montras da livraria estarão decoradas com a coleção de cerâmicas antigas de Felipe Almeida e outras peças produzidas exclusivamente para este momento, emolduradas por cortinas de linho creme e mobiliário de madeira.