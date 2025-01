Novo site ajuda a poupar na fatura de energia

Há uma nova ferramenta digital para poupar na fatura da energia: energetico-social.pt. Trata-se de uma iniciativa da ENTREAJUDA, organização pioneira na inovação social, que quer auxiliar os consumidores a fazer escolhas mais informadas sobre preços de energia e potência contratada.

Em declarações à Renascença, a presidente da ENTREAJUDA refere que o portal disponibiliza simuladores de consumo e oferece “orientações sobre as boas práticas para reduzir gastos energéticos” com eletrodomésticos, como frigoríficos, máquinas de lavar roupa e loiça ou ainda conselhos, como por exemplo: “não deixar os aparelhos em modo standby e não deixar os carregadores ligados à ficha”.

Segundo a ENTREAJUDA, “o conjunto de todos os equipamentos em modo 'standby' podem atingir 10% do consumo de energia elétrica total de uma casa”.

Esta organização avisa que, “mesmo desligado através do comando, um aparelho continua a gastar até cerca de 25% de energia, representando um custo anual evitável superior a 120 euros”.

À Renascença, a presidente da ENTREAJUDA sublinha que “o projeto ENERGÉTICO pretende promover um pacto com impacto entre vários parceiros, como as energéticas e as várias entidades como a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) e ADENE (Agência para a Energia) que já têm muitos conteúdos, mas que estão muito dispersos”, com o objetivo de mudar hábitos e promover consumos mais eficientes.

Isabel Jonet diz que este novo site é “uma porta de entrada para tudo aquilo que já existe e que está relacionado com energia para auxiliar as famílias e as técnicas de serviço social”, no combate ao desperdício energético”.

Esta responsável sublinha ainda que o portal não oferece os preços mais baratos, mas “trata-se de mostrar onde eles estão”.

Explica que “tudo assenta numa plataforma que está acessível no site energetico-social.pt e onde há simuladores onde as pessoas podem ter resposta para perguntas que são mais frequentes e onde podem ver qual a tarifa adequada para o seu caso”.