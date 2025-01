Operação Babel. Defesa acusa Ministério Público de inventar crimes sem provas

Arrancou esta segunda-feira, no Tribunal de Vila Nova de Gaia, o julgamento do caso conhecido como "Operação Babel". Durante a manhã, a sessão foi marcada pelas intepelações da defesa dos arguídos, que lamentam que o Ministério Público (MP) tenha inventado uma série de acusações que não têm respaldo na prova que consta do processo.

O MP acusa os empresários Paulo Malafaia e Elad Dror de oferecer dinheiro e uma coleção de relógios a Patrocínio Azevedo, enquanto este ocupava a vice-presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em troca do licenciamento dos seus projetos urbanísticos na cidade.

Segundo a acusção, as ofertas terão sido feitas por intermédio do advogado João Lopes e, mais tarde diretamente, os arguidos ter-se-ão encontrado em vários restaurantes e até no gabinete do autarca.

Os advogados dos empresários consideram que os procuradores não fizeram bem as contas nas quais se baseiam para constituir a acusação e rejeitam por completo a existência de ofertas à autarquia.

Quanto à intermediação de João Lopes, argumentam que recebeu as contrapartidas financeiras normais para a função que este desempenhou.

Por sua parte, a defesa do advogado recusa qualquer tipo de ilegalidade na sua atuação, já que "apenas defendeu os interesses dos seus constituintes".

A sessão foi interrompida para almoço, devendo os trabalhos ser retomados por volta das 14h30.

Nesta segunda ronda recusaram-se a prestar declarações Paulo Malafaia, o representante da empresa Fortera e a funcionária da câmara de Gaia Luisa Aparício. Os dois últimos pediram mesmo dispensa ao tribunal.