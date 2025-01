Encontrado corpo de mulher que caiu no sábado de falésia em Vila do Bispo

As autoridades encontraram este domingo de madrugada o corpo de uma mulher que terá caído ao mar no sábado à noite na zona da Torre d"Aspa, em Sagres (Algarve), disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima.

De acordo com o Capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, a mulher de nacionalidade estrangeira "terá caído de uma falésia com cerca de 120 metros de altura para o mar, durante uma caminhada ao início da noite de sábado", Torre d"Aspa, no concelho de Vila do Bispo.

Segundo o responsável da Autoridade Marítima Nacional, o alerta para a queda foi dado por volta das 19h00 horas de sábado "pelo companheiro da vítima", tendo sido ativados de imediato os meios de salvamento da Marinha, do Instituto de Socorros a Náufragos e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

"O corpo que não apresenta sinais de vida foi detetado por volta da meia-noite perto da linha de água, na zona onde supostamente ocorreu a queda", notou.

A mesma fonte explicou que "ao início da manhã o helicóptero da Força Aérea tentou resgatar a vítima, não o tendo conseguido por questões de segurança".

"Neste momento [pelas 12h00] estamos a tentar resgatar o corpo por terra, através da falésia, com uma equipa de grande ângulo dos Bombeiros de Vila do Bispo, devido à dificuldade de o fazer por mar", concluiu.