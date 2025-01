Cinco jovens feridos sem gravidade após desentendimento em escola de Lisboa

Vários jovens, com idades entre os 16 e 17 anos, ficaram esta quinta-feira feridos sem gravidade após uma desordem entre alunos na Escola EB2/3 das Olaias, localizada na Rua Professor Mira Fernandes, em Lisboa.

Segundo fonte da PSP, contactada pela Renascença, o desacato entre vários alunos provocou 5 feridos, 4 ligeiros.



De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, o alerta para uma "desordem entre alunos envolvendo armas brancas" foi dado às 12h15. No entanto, quando os agentes chegaram ao local encontraram no exterior "muitas pessoas a dialogar com funcionários da escola".

Os jovens eram todos alunos da escola e o único que necessitou de tratamento hospitalar, devido a um corte no braço provocado por um vidro de uma janela, foi encaminhado para o Hospital Dona Estefânia, acompanhado pela mãe.

Depois do desentendimento entre os jovens, que a PSP não conseguiu especificar se terá ocorrido no interior ou no exterior da escola, cerca de uma dezena de familiares dos alunos fizeram uma tentativa de invasão do estabelecimento de ensino, indicou a fonte.

Apesar de os acontecimentos terem decorrido ao final da manhã, a PSP continuava no local ao início da tarde.