Oito anos de prisão por tráfico de droga internacional para três arguidos em Gaia

O Tribunal de Vila Nova de Gaia condenou três arguidos a oito anos de prisão por tráfico de droga internacional e uma sociedade, igualmente arguida, a uma multa de 240 mil euros, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Na sua página oficial de Internet, a procuradoria adiantou que os arguidos foram condenados na quinta-feira, não tendo ainda o acórdão transitado em julgado.

Além da multa de 240 mil euros, a sociedade foi ainda condenada a uma pena acessória de interdição da atividade pelo período de cinco anos, referiu.

O coletivo de juízes declarou perdidos a favor do Estado 29 mil euros, que haviam sido apreendidos no âmbito deste processo, produtos anabolizantes e instrumentos usados no tráfico de droga. .

"Julgou ainda parcialmente procedente o pedido de perda do património incongruente requerido pelo Ministério Público, condenando os arguidos no pagamento ao Estado do valor global de 140 mil euros", frisou a procuradoria.

O tribunal deu como provado que os arguidos, entre 2022 e 2023, dedicaram-se ao transporte internacional de droga, essencialmente de haxixe, com proveniência no sul de Espanha e destino final a outros países da Europa.