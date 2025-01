Descongelamento das propinas é "dupla penalização", dizem estudantes do politécnico

Os estudantes do ensino superior politécnico consideram que o descongelamento das propinas vai conduzir a uma “dupla penalização”. Em declarações à Renascença, o presidente da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP), Diogo Correia, lembra que os estudantes já têm de suportar o aumento dos custos do alojamento.

Existe “a grande preocupação na questão do alojamento estudantil, do aumento do alojamento”, a que se junta agora a de existirem propinas mais caras.

“A partir do momento em que se fala do descongelamento das propinas e em que vai aumentar o valor da frequência do ensino superior dos estudantes, evidentemente que acaba por ser aqui uma dupla penalização”, resume o dirigente estudantil.

Diogo Correia acredita que, a existir este aumento, pode haver casos de alunos que percebam já não ter condições para ir para o ensino superior.