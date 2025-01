Manifestantes de extrema-direita ocupam espaço de protesto “Não nos encostem à parede”

Um grupo de manifestantes do partido Ergue-te, de extrema-direita, marcou este sábado à tarde presença na Alameda da Fonte Luminosa, em Lisboa, para onde está marcado o início de um protesto contra a operação policial da PSP no Martim Moniz, o racismo e a xenofobia.

Cerca de três dezenas de elementos de extrema-direita concentraram-se, no lado poente da Alameda, uma hora antes do início da manifestação agendada pelo movimento “Não nos encostem à parede”.

Numa das faixas estava inscrita a mensagem "Racismo é não haver emprego para os portugueses".

Os elementos do Ergue-te foram recebidos com o slogan "25 de Abril Sempre, Fascismo nunca mais" por uma comitiva do Bloco de Esquerda e foram arremessados alguns ovos.