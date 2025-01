Mau tempo põe 12 distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 12 distritos sob aviso amarelo até às 18h00.

Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Beja, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro, estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.

Já os distritos da Guarda e Castelo Branco encontram-se sob aviso amarelo, devido à previsão de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando gradualmente a cota para 1.200 m, com acumulação acima de 1400 m, que poderá ser da ordem de 10 cm acima de 1.700 m.

O vento também irá soprar por vezes forte, esperando-se rajadas da ordem dos 70 a 80 km/h no Minho e Douro Litoral e terras altas.

De acordo com o IPMA, Portugal continental encontra-se sob a influência de uma massa de ar pós-frontal, ainda instável, associada à circulação da depressão Floriane.

Para esta segunda-feira espera-se céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade ao longo do dia, em especial na região Sul e aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro, e até ao início do dia na região Sul, podendo ser por vezes de granizo, diminuindo gradualmente de intensidade e de frequência.

O IPMA aponta ainda para condições favoráveis à ocorrência de trovoada até ao fim da manhã e descida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 7ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os -1º C, na Guarda, e os 9ºC, em Aveiro e Faro.