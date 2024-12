Demitido Conselho de Administração da ULS da Região de Leiria

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria, presidido por Licínio de Carvalho, foi demitido pelo Ministério da Saúde, disse este sábaso à agência Lusa fonte da tutela.

O novo Conselho de Administração, cujos nomes não foram divulgados, está em condições de iniciar funções já na próxima semana.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde fez saber que "procedeu a mudanças em alguns conselhos de administração de ULS de acordo com novas estratégias e abordagens de gestão".

O Conselho de Administração da ULS da Região de Leiria é composto por Licínio Carvalho, Catarina Faria (diretora clínica para a área hospitalar), Denise Cunha Velho (diretora clínica para a área de cuidados de saúde primários), Marco Neves (enfermeiro diretor) e Maria Alexandra Borges (vogal executivo da área financeira).

A Lusa contactou Licínio Carvalho, sem sucesso.

O médico Manuel Carvalho, que foi até há cerca de um mês coordenador da Unidade de Saúde Familiar de Santiago, nos Marrazes, concelho de Leiria, é o futuro presidente do Conselho de Administração, disse fonte ligada ao processo.

Também Manuel Carvalho não atendeu os telefonemas da agência Lusa.

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.

Na sexta-feira, foi demitido o Conselho de Administração da ULS Lezíria, informou a própria estrutura dirigente numa mensagem de despedida.

Já hoje, a presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, indicou que a demissão do conselho de administração da ULS do Alto Alentejo "já se efetivou" e que terá efeitos práticos no início de 2025.