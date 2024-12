Erro de registo levou SNS24 a encaminhar crianças para urgência fechada

Foi um erro de registo por parte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste que levou o SNS24 a encaminhar crianças para a urgência pediátrica de Torres Vedras no dia de Natal, quando esta estava fechada. A explicação foi dada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) num comunicado, esta sexta-feira.

A responsabilidade do erro é atribuída a um funcionário, responsável por ser o interlocutor entre o hospital e o serviços do SNS24, através da plataforma Sistema de Dados Mestre (SDM) do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"O interlocutor do SNS 24 daquela ULS informou ter efetuado a alteração do horário semanal na 2ª feira, dia 23, tendo recebido no mesmo dia, às 9h46 um email automático, emitido pela plataforma, confirmando a informação submetida, onde se constata que, no feriado, dia 25, a urgência estaria aberta", dizem os SPMS, que apontam que "no mesmo dia", depois das 12 horas, "foi enviada uma comunicação com o reforço de informação a todas as ULS, pela equipa da SPMS que gere a plataforma SDM@SNS a alertar sobre as regras de parametrização dos horários das entidades, para os dias de tolerância de ponto e feriados".

"Assim, uma vez que, do quadro a preencher com a informação para a semana a iniciar a 23 de dezembro da plataforma SDM@SNS, não consta a linha do feriado como preenchida, a plataforma assumiu que a urgência estaria aberta no feriado, dia 25 de dezembro", explicam os SPMS.

O caso foi avançado pela "SIC Notícias" esta quinta-feira. Segundo os SPMS, foram encaminhados 10 doentes para a urgência pediátrica do Hospital de Torres Vedras.