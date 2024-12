Não atender estrangeiros em situação ilegal no SNS é “impraticável” para administradores hospitalares

Xavier Barreto considera “impossível” e “impraticável” não atender estrangeiros em situação ilegal no Serviço Nacional de Saúde (SNS), como preveem as propostas do Chega e do PSD e CDS-PP de alteração à Lei de Bases da Saúde. Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) aponta que faz mais sentido continuar a atender estas pessoas pelos efeitos “para a sociedade como um todo”.

“Mesmo alterando a Lei de Bases, dizendo que eventualmente aqueles que estão em situação ilegal não têm acesso a cuidados de saúde, eu acho absolutamente impossível, impraticável até, que as pessoas não continuem a ser atendidas em cuidados de urgências e todo um conjunto de outros cuidados que nós sempre garantimos e que a lei sempre garantiu”, declarou Xavier Barreto.

O gestor do Centro Hospitalar de São João, no Porto, especificou que entre esses cuidados estão “cuidados às grávidas, cuidados relacionados com a saúde materno-infantil, com os menores” e ainda para “doenças infectocontagiosas”.