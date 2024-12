Moedas lamenta morte de Pedro Sobral e lembra trabalho na Feira do Livro

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, lamentou este sábado a morte do presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, lembrando o trabalho próximo com o município na organização da Feira do Livro.

Em comunicado, Carlos Moedas lamenta "a triste notícia da morte" de Pedro Sobral, vítima de atropelamento esta manhã, em Lisboa.

"O acidente que vitimou hoje Pedro Sobral deixa-nos a todos em choque e com uma profunda tristeza. Era muito jovem, dinâmico e empreendedor, mas sobretudo um amigo que não esquecerei. Dedicava-se profundamente a aumentar os públicos e o prazer e os hábitos de leitura. Apresentou-nos uma nova forma de trabalhar o setor e, com base em estudos e abordagens inovadoras, desenhava uma estratégia assente no trabalho em conjunto para criar mudanças significativas e estruturais no setor do livro", lê-se no comunicado.

Na nota divulgada, a autarquia recorda ainda que, com a Câmara, "trabalhava de forma muito próxima na organização da Feira do Livro de Lisboa", realizada em conjunto pela APEL e pelo município.