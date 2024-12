Despiste de ambulância faz um ferido grave e dois ligeiros em Portalegre

Uma ambulância despistou-se esta quinta-feira no Itinerário Complementar 13 (IC13) perto do Crato, distrito de Portalegre, provocando ferimentos em dois bombeiros, num deles com gravidade, e na doente que era transportada no veículo, informou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o despiste, para o qual foi o dado alerta às 05h02, ocorreu ao quilómetro 139 do IC13, junto à vila do Crato.

Segundo a mesma fonte, a ambulância pertence à corporação de bombeiros de Ponte de Sor, no mesmo distrito.

O bombeiro que ficou em estado grave, de 38 anos, era o condutor da viatura e foi transportado para as urgências do hospital de Évora, adiantou.

Quanto aos outros dois feridos, ambos ligeiros, um deles é um bombeiro, de 43 anos, transportado para o hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, e o outro a doente, de 63 anos, que seguia na ambulância, encaminhada para o hospital de Évora.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros do Crato, Alter do Chão e Portalegre, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 29 operacionais, apoiados por 12 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).