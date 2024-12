Mulher detida e em prisão preventiva por tentar matar companheiro em Évora

Uma mulher, de 47 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) e ficou em prisão preventiva por suspeitas de ter tentado matar com uma faca o companheiro, de 62, em Évora, divulgou o Ministério Público (MP).

Num comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que a alegada tentativa de homicídio ocorreu no dia 10 de novembro, no interior da residência de ambos, na cidade alentejana.

"A arguida encontra-se fortemente indiciada de, fazendo uso de uma faca, ter desferido um golpe perfurante na zona abdominal da vítima, causando-lhe lesões suscetíveis de lhe causar a morte", adiantou.

Segundo o Ministério Público, o companheiro da mulher sobreviveu à agressão "em função dos cuidados hospitalares a que foi prontamente sujeito".

O MP assinalou que a detida está indiciada de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, referindo que a detenção foi feita na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

A arguida foi presente, na quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada pelo juiz de instrução criminal a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora com a coadjuvação da PJ de Évora.