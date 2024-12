Dispositivo de Emergência Médica reforçado com 40 ambulâncias da Cruz Vermelha

O Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) vai contar a partir desta quinta-feira com o reforço de mais 40 ambulâncias de socorro a funcionar em delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), distribuídas por todo o país.

Em comunicado, o INEM diz que a constituição de um Dispositivo Especial de Emergência Pré-hospitalar (DEEPH) operado pela CVP, visa “garantir uma resposta eficaz ao previsível acréscimo de emergências verificadas no inverno, relacionadas com a gripe e outros vírus respiratórios”.

O INEM vai comparticipar os encargos decorrentes da constituição das Equipas da CVP, no montante diário de 247,05 euros por cada equipa.

A medida, prevista em despacho do gabinete do ministro da Defesa Nacional e da ministra da Saúde, determina que entre 1 de dezembro de 2024 e 28 de fevereiro de 2025, possam ser criadas até 40 Equipas de Emergência Pré-Hospitalar (EEPH) em estruturas da CVP, para reforço do dispositivo de emergência médica e para fazer face ao aumento previsível de ocorrências relacionadas com o inverno.

As Equipas da CVP vão atuar na “atividade de emergência pré-hospitalar e nas transferências inter-hospitalares urgentes, muito urgentes ou emergentes, por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)”, lê-se na nota.

Enquanto entidade responsável pelo SIEM em Portugal continental, compete ao INEM acompanhar e analisar de forma constante as necessidades reais da população e, sempre que necessário, ajustar ou reforçar os meios de emergência para adequar a capacidade do sistema.