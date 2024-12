Negociações entre bombeiros e Governo "definitivamente suspensas"

As negociações entre sapadores e Governo estão definitivamente suspensas, não havendo data para as negociações serem reatadas.

A informação foi comunicada pelos representantes sindicais aos bombeiros em protesto, depois de uma manhã em que sapadores lançaram petardos e tochas durante uma manifestação que levou ao isolamento da sede do Governo pela polícia e ao corte de cruzamentos no centro de Lisboa.

“Toda a negociação está suspensa até ordem em contrário. Não há data para reatar as negociações, vamos ter que analisar entre todos os sindicatos”, afirmou Leonel Mateus, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, referindo que o Governo não interrompeu as conversações devido à maneira como se manifestaram, ao contrário do que foi avançado anteriormente.

À Renascença, fonte oficial do Governo indica que a reunião entre bombeiros e Governo foi suspensa "por não aceitar negociar perante formas não ordeiras de manifestação". "Não estão em causa, até ao momento, as condições de segurança. As negociações poderão ser retomadas se e quando forem assegurados o respeito pelo diálogo e tranquilidade no exercício do direito de manifestação."