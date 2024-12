Coindu diz estar a cumprir direitos dos trabalhadores da fábrica de Arcos de Valdevez

O grupo Coindu garantiu estar a cumprir com os direitos legais dos 350 trabalhadores da fábrica de Arcos de Valdevez, que vai encerrar no final do mês, e rejeitou a relocação da produção daquela unidade para a Tunísia.

Em comunicado enviado às redações, assinado pelo CEO da Coindu, António Cândido, a empresa afirma que "tem cumprido de forma consistente e pontual todas as suas obrigações salariais para com os seus colaboradores, garantindo os pagamentos nos prazos prescritos ao longo de toda a sua história".

"Apesar dos desafios económicos significativos dos últimos anos, a prioridade foi sempre a proteção dos seus trabalhadores e o cumprimento dos compromissos económicos", acrescenta.

Na semana passada, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) revelou que os direitos dos 350 trabalhadores da fábrica da Coindu, em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, vão ser definidos numa reunião na sexta-feira.

O presidente do SIMA, José Simões, que falava à agência Lusa no final de um plenário de trabalhadores, disse que "a reunião, marcada para as 14h00, nas instalações da Coindu será entre o sindicato, a administração da empresa, o Governo e a Inspeção-Geral do Trabalho".

"É uma reunião importante para tentar encontrar uma solução para o valor da indemnização a pagar aos trabalhadores. É obrigatório, está na lei", afirmou.

Esta segunda-feira, a administração da Coindu adianta que o processo de rescisões, "em curso, está a ser conduzido com a máxima atenção à justiça processual e ao respeito pelos direitos individuais".

"Recorremos a aconselhamento jurídico especializado para garantir que cada fase está em conformidade com a regulamentação em vigor e protege integralmente os direitos e a dignidade dos nossos colaboradores, com prioridade no reconhecimento de todas as obrigações prescritas", especifica a administração.