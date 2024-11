Recluso apanhado a tentar fugir de prisão em Paços de Ferreira

Um recluso tentou fugir, na quarta-feira, do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, mas foi intercetado por um vigilante, depois de ter conseguido saltar um muro interior.

De acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a tentativa de evasão ocorreu às 13h45, durante a hora do almoço.

A DGRSP salienta que o recluso, que se encontrava em período de recreio num pátio a céu aberto, saltou o muro para outro pátio - sem nunca ter acesso ao exterior.

"No dia 27 de novembro, às 13h45 horas, um recluso do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, quando se encontrava em recreio a céu aberto, saltou um muro de um pátio para uma pista no interior do estabelecimento prisional, nunca se encontrando em situação de acesso ao exterior", refere o comunicado enviado à Renascença.

A DGRSP acrescenta que este "ato de indisciplina foi detetado pelos elementos da vigilância em tempo real, tendo o recluso infrator acompanhado, sem qualquer resistência, o elemento da vigilância que foi ao seu encontro" e que o recluso "está a ser objeto dos procedimentos disciplinares legalmente previstos".