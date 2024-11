Profissionais da GNR satisfeitos com anúncio de 20 milhões para viaturas

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) manifestou-se esta quinta-feira satisfeito com o anúncio de 20 milhões de euros para veículos para as forças de segurança, mas advertiu que o setor tem mais necessidades urgentes.

César Nogueira falava à agência Lusa sobre o anúncio pelo primeiro-ministro de que o Governo vai aprovar hoje em Conselho de Ministros uma autorização de despesa de mais de 20 milhões de euros para a compra de mais de 600 veículos para PSP e GNR.

"Ficamos satisfeitos. Necessitamos muito. O nosso parque automóvel está muito envelhecido. Temos veículos com muitos anos e centenas milhares de quilómetros, que até já deviam ir para abate. É um bom anúncio, mas esperemos que não demore. Sabemos que tem procedimentos e, por vezes, demora muito tempo a acontecer", disse.

Para César Nogueira, não basta só anunciar, é preciso que se concretize e num curto espaço de tempo.

O presidente da APG/GNR lembrou que as forças de segurança não precisam só de viaturas, mas de muitas outras coisas, como "bodycams" e coletes à prova de balas.

"[Também] muito importante e urgente é a valorização das carreiras, pois o Governo sabe que sem isso vai ser mais difícil termos candidatos para as forças de segurança. É urgente que isso aconteça até para cativar novos profissionais", disse.

No anúncio, no final de uma reunião com a ministra da Justiça, Rita Júdice, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, o diretor nacional da Polícia Judiciária, o comandante-geral da GNR, o diretor nacional da PSP e o secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna, Luís Montenegro disse que "Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas o contexto tem de ser trabalhado e alcançado todos os dias".