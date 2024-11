GNR detém dois suspeitos de tráfico de droga em Ribeira de Pena

A GNR deteve dois suspeitos do crime de tráfico de droga, em Ribeira de Pena, e aprendeu 340 doses de estupefacientes e 62 pés de canábis.

Em comunicado, a GNR refere que os detidos, que foram constituídos arguidos, são um homem de 45 anos e uma mulher de 40 anos.

A investigação foi desenvolvida por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real e culminou com o cumprimento de uma busca domiciliária no concelho de Ribeira de Pena.

Da operação da GNR resultou a apreensão de 340 doses de canábis, 28,5 gramas de cogumelos alucinogénios, 62 pés de canábis, um computador, dois telemóveis,duas balanças de precisão, quatro estufas e diverso material associado ao cultivo de canábis, incluindo extratores, termoventiladores, termómetros e lâmpadas LED.

Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal.