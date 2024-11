Incêndio em Elvas desaloja 10 pessoas e atinge três habitações

Dez pessoas ficaram esta terça-feira desalojadas devido a um incêndio num bairro em Elvas, no distrito de Portalegre, que destruiu totalmente duas habitações e uma outra parcialmente, revelou fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o incêndio, cujo alerta foi dado pelas 05:32, ocorreu no bairro das Pias e foi extinto pelas 09:35, sem causar feridos.

Também contactada pela Lusa, fonte da Câmara de Elvas explicou que os serviços municipais de Proteção Civil estão no local, bem como os serviços sociais do município, para procurar encontrar uma solução para as pessoas que ficaram desalojadas.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 20 operacionais dos bombeiros de Elvas, elementos da PSP e GNR, profissionais da empresa E-Redes, auxiliados por 10 veículos, entre os quais uma máquina do município que deu apoio na remoção dos escombros.

Segundo o município e a Proteção Civil, o incêndio está a ser investigado pela Polícia Judiciária. .