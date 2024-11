IGAS abre inquérito à morte de homem que esperou 12 horas nas urgências de Coimbra

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) indica à Renascença que abriu um inquérito à morte de um homem de 66 anos que esteve 12 horas à espera nas urgências do Hospital de Coimbra.

O inquérito foi instaurado esta terça-feira, por despacho do Inspetor-geral, segundo comunicado da IGAS.

José Pais, de 66 anos, dirigiu-se ao Centro de Saúde de Tábua no domingo passado. O utente terá depois sido transferido para o Hospital de Coimbra ao início da tarde, com queixas de desconforto abdominal, mantendo-se em contacto com a família durante a espera após a triagem.

Segundo a família, o homem terá sido chamado duas vezes pelos profissionais de saúde durante a tarde, mas não respondeu. O hospital terá decidido então dar alta por abandono, entendendo que o doente tinha deixado a urgência.

Depois de ser encontrado por um funcionário por volta da meia-noite, José Pais terá sido avisado de que tinha tido alta e ligou a um vizinho para o ir buscar ao hospital. Esse vizinho não conseguiu entrar em contacto com José Pais quando chegou ao hospital.

Em comunicado enviado à Renascença, o hospital indica que abriu um processo de averiguação "rigoroso" ao caso.