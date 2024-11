Outubro foi o segundo mês mais quente no mundo

O mês de outubro foi o segundo mais quente a nível global e o quinto mais quente na Europa, indicam dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado o IPMA diz que o mês passado só foi ultrapassado pelo outubro de 2023 e que registou uma temperatura média global de 15,25 °C (graus celsius), o que representa 0,80 °C acima do valor médio 1991-2020.

Os dados indicam ainda que o mês de outubro terá sido cerca de 1,65°C mais quente do que a média pré-industrial de 1850-1900.

Este, nota o IPMA, é o 15.º mês num período de 16 meses em que a temperatura do ar da superfície média global excedeu 1,5°C.

Em 2015 em Paris praticamente todos os países do mundo assinaram um acordo (Acordo de Paris) no qual se comprometiam em tomar medidas para que o aumento da temperatura não ultrapassasse os 02°C em relação à época pré-industrial, e de preferência que esse aumento, causado pelos gases com efeito de estufa, não chegasse aos a 1,5°C.

Em relação à Europa o valor médio da temperatura média do ar foi 10,83 °C, o que segundo o IPMA é + 1,23 °C acima do valor médio 1991-2020. Foi o 5.º outubro mais quente (o mais quente em 2022).

As temperaturas do ar na Europa estiveram acima da média (1991-2020) em quase toda a Europa. Outubro foi muito mais quente do que a média no setor europeu do alto Ártico e também no Ártico do Canadá, onde foi reportada uma anomalia recorde de 9,5°C para outubro, diz-se no documento do IPMA.

O mês passado registou também precipitação acima da média na Península Ibérica, França, norte de Itália, Noruega, norte da Suécia e leste do Mar Negro. O IPMA recorda as fortes precipitações que provocaram graves inundações repentinas na região de Valência, Espanha, com mais de 200 vítimas mortais.

A precipitação e a humidade do solo estiveram abaixo da média na maior parte da Europa de Leste, particularmente no oeste da Rússia, na Grécia e no oeste da Turquia.

Em Portugal continental o mês passado classificou-se como quente em relação à temperatura do ar e chuvoso em relação à precipitação.

Ainda de acordo com o IPMA o valor médio da temperatura média do ar foi de 17,52°C, apresentando uma anomalia de + 0,98 °C acima do valor normal 1981-2010. .

Durante o mês os valores da temperatura do ar estiveram geralmente acima do valor médio mensal. Os valores de precipitação também foram superiores ao valor médio.