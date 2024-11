Antibióticos. "Não estamos a reduzir aquilo que desejaríamos no consumo", alerta Infarmed

Com o inverno à porta e, com ele, o aumento dos internamentos hospitalares, aumenta o risco de infeções por bactérias multirresistentes.

No que diz respeito aos antibióticos que são prescritos para consumo na comunidade, há também em Portugal um aumento do consumo”.

“Quando vamos comparar 2019 com 2023, não estamos a reduzir aquilo que desejaríamos reduzir no consumo de antibióticos”, refere Carlos Alves, acrescentando que, "a nível hospitalar há um aumento significativo de consumo de antimicrobianos durante o período pandémico e, também pós-pandémico.

Continua a aumentar o consumo de antibióticos em Portugal, mesmo depois da pandemia, alerta na Renascença o vice-presidente do Infarmed.

Carlos Alves lembra que “o aumento das resistências está dependente de vários fatores” que começam fora do hospital. “Por exemplo, a utilização dentro de antibióticos no contexto da veterinária tem também um peso no aumento das resistências; ou a utilização de antibióticos em tratamento de infecções que são virais e que, portanto, não têm indicação para utilização de antibiótico”.

Para o vice-presidente do Infarmed, a chave para a redução das infeções hospitalares está na “redução do número de infeções respiratórias que levam ao internamento e na redução da necessidade dos antibióticos”.

E, “de uma forma indireta”, também na "vacinação da gripe e da Covid” que acaba por contribuir “significativamente” para essa redução.