Pais de crianças com deficiência alertam para "falhas" na inclusão dos filhos

Pais de crianças e jovens com deficiência vão concentrar-se este sábado em várias cidades do país para defender a inclusão efetiva dos filhos, desde logo na escola, e um novo plano para a educação inclusiva. À Renascença, Lourenço Santos disse que há 90 mil alunos com o direito à inclusão em causa.

As concentrações foram convocadas pelo Movimento por uma Integração Efetiva e vão decorrer a partir das 10h30, em simultâneo, em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Faro.

Os pais contestam a desigualdade de direitos nas escolas, a formação insuficiente dos profissionais, a inadaptação do currículo às crianças e às suas especificidades e a falta de fiscalização e acompanhamento do regime jurídico da educação inclusiva.

Lourenço Santos, do Movimento por uma Integração Efetiva, disse à Renascença que a legislação em vigor não está a ser aplicada, reforçando que "o plano curricular é que tem que se adaptar ao aluno, e não o contrário".

"Há aqui uma série de falhas, nomeadamente faltam professores, faltam terapeutas, faltam professores de ensino especial, faltam assistentes operacionais, falta formação para essas pessoas saberem lidar com as nossas crianças. O rácio das assistentes operacionais está muito desatualizado, e ainda assim não é cumprido na maior parte das escolas", disse Lourenço Santos, que aponta receber "todos os dias testemunhos de queixas".

Criticam também a falta de investimento na intervenção precoce no desenvolvimento das crianças, a falta de recursos e as desigualdades acrescidas entre escolas decorrentes da delegação de competências às autarquias.