Ministro diz que 6% das escolas encerraram devido a greve do STOP

A greve convocada pelo Sindicato de Todos os Professores da Educação (STOP) levou esta sexta-feira ao encerramento de 6% das escolas, afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre.



"Nós tivemos hoje 6% dos estabelecimentos escolares encerrados. Isto causa um dano grande às famílias e prejudica o processo de aprendizagem, mas nós não podemos resolver uma situação que exige estudo, exige cuidado", afirmou Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas.

Falando em Paredes, no distrito do Porto, à margem da cerimónia que assinalou os 42 anos da Cooperativa de Ensino Superior Universitário (CESPU), o ministro referiu-se à greve como um direito que o Governo respeita, frisando estar em causa um problema com o pessoal não docente.