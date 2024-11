Diabetes. Maioria conhece fatores de risco, mas "é preciso por em prática"

A maior parte dos portugueses sabe quais são os fatores de risco para desenvolver diabetes e a esmagadora maioria reconhece a importância do estilo de vida para prevenir a doença. No entanto, 19% aumentaram o consumo de refeições ultraprocessadas e de take away, e só 35% das crianças fazem exercício regularmente.



Os resultados são de um estudo feito em oito países - Portugal, Brasil, China, Indonésia, México, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Vietname - e mostram que há uma grande discrepância entre conhecimento e atitude, na perspetiva da presidente Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Paula Freitas.

“Portugal revela níveis de consciência superiores à média. Tem o conhecimento sobre a doença, quais são os hábitos e os comportamentos e o estilo de vida que está associado à diabetes. No fundo, as pessoas têm consciência dos fatores de risco, mas não basta ter o conhecimento. É preciso colocar o conhecimento em prática. Se o fizessem, não tínhamos as taxas diabetes e de obesidade a aumentar”, lamenta Paula Freitas, em declarações à Renascença.