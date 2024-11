Orlando Carvalho é o novo diretor-geral dos serviços prisionais, anunciou a ministra da Justiça, Rita Júdice, esta quarta-feira, no Parlamento.

Orlando Carvalho deixa o Estabelecimento Prisional de Coimbra e vai assumir a chefia da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP).

O número dois da DGRSP vai ser Paulo Rio, que dirigia até agora o estabelecimento do Funchal, adiantou a ministra da Justiça.

A diretora-geral interina, Maria Isabel Leitão, vai voltar às suas anteriores funções na parte financeira da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais.

Ocupava o cargo provisoriamente desde a demissão de Rui Abrunhosa Gonçalves, de diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a 10 de setembro, na sequência da fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre.

"Penso que assim estaremos em melhores condições para que com esta nova direção podermos trabalhar em soluções, em todos estes problemas que foram aqui trazidos", declarou a ministra Rita Júdice, no debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.