Morte de Odair Moniz. Investigação passa para unidade de crime especialmente violento

A investigação à morte de Odair Moniz, em Lisboa, está nas mãos de uma unidade de crime especialmente violento. A notícia é avançada pelo jornal Expresso.

O processo foi primeiro distribuído a uma procuradora do Departamento de Investigação e Ação Penal da Amadora, mas esta entendeu que o caso deveria ser investigado numa instância superior.

A investigação vai ser agora conduzida por um procurador da secção de combate ao crime especialmente violento, do DIAP de Lisboa.

Segundo o Expresso, a decisão de encaminhar o processo para magistrados mais experientes terá sido motivada pelo facto de o coordenador de crime do Ministério Público deste departamento, Plácido Conde Rodrigues, estar de baixa médica.

Em declarações ao Expresso, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona, considera a decisão da PGR “normal” tendo em conta “a delicadeza”, a “mediatização do caso” e a “especialização dos colegas que estão no DIAP de Lisboa”.

Já ontem o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, confirmou ter pedido à Judiciária e ao Instituto de Medicina Legal celeridade na investigação à morte de Odair Moniz.