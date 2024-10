Vandalismo em Lisboa. Nove carros incendiados em Benfica (e uma pessoa detida)

Nove viaturas foram incendiadas na última noite na zona de Benfica, em Lisboa. A informação foi avançada à Renascença pela Junta de Freguesia de Benfica.

As viaturas queimadas encontravam-se estacionadas em locais diferentes: na Estrada de Benfica, perto de um quartel de bombeiros, e nas ruas Barroso Lopes e Julião Quintinha.

Em declarações à Renascença, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica enaltece a atuação das autoridades que, garante, impediu estragos maiores.

"Tivemos outra vez uma madrugada muito atribulada, outra vez com uma atuação irrepreensível por parte das forças da autoridade e dos bombeiros, que, desta vez tendo em conta que têm mais meios no terreno, conseguiram não só impedir várias tentativas de vandalismo, através de incêndio em viaturas, como inclusive apanhar um dos indivíduos", adianta o autarca Ricardo Marques.

O presidente da Junta contabiliza "nove carros danificados, alguns deles felizmente hoje não são perdas totais, porque, com a atuação da polícia - que agiu muito rapidamente e conseguiu com os extintores impedir que os fogos alastrassem -, mas não deixam de ser nove viaturas atingidas, algumas delas com perdas totais, outras com danos muito consideráveis, em mais uma madrugada inacreditável".



Ricardo Marques considera que "não será por acaso as zonas escolhidas" para os atos de vandalismo. "São zonas muito pacíficas e o tipo de parque automóvel hoje incendiado são viaturas selecionadas de uma gama já mais elevada. Há claramente aqui uma intenção de criar alarme social e é isso que temos de combater", remata.

[noticia atualizada às 9h43]