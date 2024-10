Politólogo André Freire morre aos 63 anos

O politólogo André Freire morreu, esta quarta-feira, aos 63 anos. A notícia é avançada pela RTP, onde o especialista em ciência política era comentador.

O diretor do Departamento de Ciência Política do ISCTE terá sido sujeito a uma intervenção cirúrgica a um ombro no Hospital da Luz, em Lisboa, segundo o canal público. No pós-operatório, terá contraído uma infeção.

Foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde acabou por morrer.

Professor catedrático em Ciência Política, André Freire liderou vários estudos sobre reforma política e comportamento eleitoral. Além do ISCTE, deu aulas em diversas e instituições de ensino superior, tanto em Portugal e como no estrangeiro.

Era um habitual comentador de assuntos políticos na imprensa portuguesa.