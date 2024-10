GNR identifica 15 explorações por descargas ilegais no Fundão

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou e identificou na passada quinta-feira 15 explorações industriais por descargas ilegais em afluente do rio Zêzere, no concelho do Fundão.

Em comunicado, a GNR esclarece que a investigação pelo crime de poluição decorria há cerca de dois anos, tendo os militares apurado a existência de ligações irregulares de águas residuais, provenientes de quinze explorações industriais.

“Estas águas residuais desaguavam diretamente para as condutas de águas pluviais, que por sua vez desaguam na Ribeira da Meimoa, um afluente do Rio Zêzere, alterando significativamente as caraterísticas de coloração e odor das águas”, lê-se na nota.

Na sequência da ação foram realizadas “intervenções técnicas corretivas pelas explorações industriais, que cessaram as descargas ilegais, contribuindo para a melhoria das condições ambientais do rio”.

Segundo a GNR, “esta ação permitiu ainda promover uma ampla ação de sensibilização das entidades públicas e privadas, contribuindo para a gestão integrada dos recursos hídricos na zona industrial do Fundão”.

As explorações industriais foram identificadas, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão.

Além do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, participaram na ação de fiscalização elementos do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCCOA), contando com o apoio da Câmara Municipal do Fundão, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da empresa responsável de distribuição de água do Fundão.