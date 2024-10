"Ele é que está de relações cortadas comigo". Ricciardi e Salgado não se falam desde 2014

José Maria Ricciardi não fala com Ricardo Salgado há mais de 10 anos, mas diz que nunca achou que o antigo presidente do BES “fosse uma pessoa horrível” e cumprimentava-o, se se cruzasse com ele na rua.

No início da sessão da tarde do julgamento BES no Campus da Justiça, o advogado Francisco Proença da Cunha começou por dizer que “não há condições” para fazer perguntas face à doença de Alzheimer do seu cliente, mas acabou a questionar Ricciardi se está de “relações cortadas” com Ricardo Salgado.

“Ele é que está de relações cortadas comigo. Nunca achei, desde sempre, que o dr. Salgado fosse uma pessoa horrível. Inclusivamente, até 2011, sempre o achei um homem trabalhador, esforçado, com capacidade de liderança, e acreditei sempre como outras pessoas acreditavam e que merecia estar onde estavam”, começou por dizer.

No entanto, “ao saber que se passava algo de errado”, deixou de ter a mesma opinião.

Diz Ricciardi que a última vez que falou com Salgado foi em 2014, não conseguindo precisar o mês, e que desde então não tentou voltar a falar com ele — “nem ele comigo” —, acrescentando que “problemas familiares são reservados”.

Mas, questionado pela juíza Helena Susano, confirmou que cumprimenta-o se se cruzar com Salgado na rua.

E acrescentou ainda que foi-lhe transmitido por uma terceira pessoa uma mensagem: “Ninguém da família Salgado desejava falar comigo.” E referiu que talvez o vejam como o "culpado" por colocar Ricardo Salgado nesta posição.