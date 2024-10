MP acusa nove pessoas de 13 roubos em Vila Nova de Gaia entre 2020 e 2024

O Ministério Público (MP) acusou nove pessoas de 13 roubos, dois deles na forma tentada, entre 2020 e 2024 em ruas de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, adiantou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Além dos crimes de roubo, os arguidos estão ainda indiciados por cinco crimes de burla informática e de um crime de violência após subtração, referiu a procuradoria na sua página oficial de Internet.

Segundo a acusação, entre setembro de 2020 e abril de 2024, os suspeitos, agindo paralelamente entre si, abordaram 13 pessoas em ruas de Vila Nova de Gaia e, sob ameaças ou recurso a agressões físicas, exigiram-lhes a entrega dos bens e dinheiro que tinham consigo, salientou.

A procuradoria explicou ainda que, em cinco dessas situações e na posse de cartões bancários roubados às vítimas ou com recurso à ferramenta MB Way instalada nos telemóveis que lhes roubaram, os arguidos fizeram levantamentos de dinheiro e pagamento de bens e serviços.

Com esta atuação, os suspeitos conseguiram 6.453 euros, valor que o MP requereu que fosse declarado perdido a favor do Estado sem prejuízo dos direitos das vítimas, frisou a procuradoria.

De acordo com a procuradoria, três dos arguidos estão presos à ordem deste processo e outros quatro à ordem de outros processos.