Ex-concorrente do "Love on Top" tenta matar filho de 5 anos após mensagem nas redes sociais

Um homem de 31 anos tentou esta segunda-feira matar o filho de cinco anos na Quinta do Conde, no distrito de Setúbal, acabando detido pela GNR.

A TVI avança que o suspeito é Nuno Silva, um ex-participante no reality show "Love on Top". A criança, que terá sido forçada a ingerir gasolina e comprimidos, foi assistida no Hospital de Setúbal.

Na manhã desta segunda-feira, Nuno Silva deixou uma mensagem no Instagram, onde se confessa capaz de cometer um ato tresloucado.

"Eu sabia que num dia dia de loucura eu os ia tirar deste mundo", declarou o suspeito.