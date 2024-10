IPMA eleva para laranja aviso de chuva forte no grupo Central dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera dos Açores elevou para laranja o aviso de chuva forte para as ilhas do Grupo Central, devido à passagem da tempestade Leslie. As restantes ilhas estão sob aviso amarelo.

À Renascença, a meteorologista Rita Mota diz que até agora choveu mais do que se previa no Faial e na Ilha do Pico e que o vento ainda se vai intensificar.

“O vento deverá intensificar-se durante a madrugada”, aponta a meteorologista, indicando que “a quantidade de precipitação intensificou-se mais do que estava inicialmente previsto”.

“Temos registo já de 30 mm de precipitação acumulada numa hora, tanto na ilha de Faiol como na ilha do Pico”, assinala.

De acordo com a página da Proteção Civil do arquipélago, prevê-se chuva por vezes forte pelo menos até à meia-noite deste domingo.